مقرر المجلس القومي للسكان سابقا: زيادة مستوى تعليم المرأة يساهم في تنظيم الأسرة

قال عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن الزيادة السكانية في مصر من عام 1961 أكثر من 70 مليون نسمة.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسؤوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" زيادة مستوي تعليم المراة يساهم في تنظيم الأسرة بشكل مباشر".





وأردف:"الزيادة السكانية هي أكبر تحدي يواجه الدولة المصرية، مردفا:"نواجه أزمة الإنفجار السكاني منذ أكثر من نصف قرن ولم يتم حلها حتي الآن".





وتابع:" أتمني أن نتمكن من حل قضية الزيادة السكانية ولا نورثه للأجيال القادمة، معقبا:" من منتصف الثمانينيات إلى منتصف التسعينات نجحنا في خفض معدلات الزيادة السكانية فقط".