عميد تجارة حلوان: نقدم دورات تدريبية لتٱهيل الطلاب لسوق العمل

قدم مركز خدمة المجتمع بكلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان دورات تدريبية بنظام الاون لاين ،نظرا لظروف كورونا، لتٱهيل الطلاب لسوق العمل و تطوير مهاراتهم .









وصرح الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة بجامعة حلوان أن مركز خدمة المجتمع هو أحد المراكز التابعة تنظيميا لوكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، ويتبع المركز عدد من الوحدات الفرعية هى وحدة متابعة الخريجين، وحدة خدمة المواطنين، وحدة ادارة الأزمات والكوارث، وحدة التدريب والتأهيل لسوق العمل لشعبة اللغات، وحدة التأهيل والتدريب بالبرامج الجديدة، وحدة تكنولوجيا المعلومات بالبرامج الجديدة .





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و اضاف انه تتماشى الدروات التدريبية التى يقدمها المركز مع متطلبات سوق العمل، كما يقدم دورات تطبيقية عملية وليست نظرية فقط من خلال وجود مدربين متميزين فى مجالهم، ووجود معامل كمبيوتر وأجهزة Data Show، مراعاة للظروف الحالية فى ظل جائحة كورونا و إتاحة الدورات التدريبية On line، كما يوفر المادة العلمية للدورة التدريبية للمتدرب على CD، ويمنح المتدرب شهادة معتمدة من الكلية تفيد اجتيازه للدورة التدريبية.

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ويقدم المركز خدماته تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال











