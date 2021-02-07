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صندوق تطوير العشوائيات يزف بشرى لـ أهالي عزبة الهجانة.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 10:01 م
عزبة الهجانة
عزبة الهجانة
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محمد القاضي
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير عزبة الهجانة يؤكد حرص الرئيس علي متابعة الأعمال بنفسه.

وأضاف "صديق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه سوف يتم العمل علي إنشاء شبكات صرف صحي وكهرباء لأن الكثافات السكانية أعلي من استيعاب الشبكات، الموجودة وسوف نعمل شبكات أخري لاستيعاب احتياجلت الكثافة السكانية، إضافة إلى إنشاء مدارس لتعويض أهالي المنطقة عن الذهاب لأماكن بعيدة.

وأوضح أن الحالة الإنشائية للعمارات آمنة، ولكن المنطقة غير مخططة تماما، و المباني هناك بعيدة عن اشتراطات البناء ولكنها آمنة، موضحا أنه سوف يتم عمل محاور طرق، وسوف يتم اختيار أماكن الطرق في المناطق التي بها عمارات قليلة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أنه سوف يتم فتح محاور في المنطقة، وسوف تحدث إزالة لبعض العمارات لإنشاء المحاور بالمنطقة

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