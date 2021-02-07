حلا شيحة لن ترتدي الحجاب بعد الزواج من معز مسعود

أكدت الفنانة هنا شيحة أن شقيقتها حلا سوف تتزوج غدا، من الداعية معز مسعود، بعد أيام من انتهاء عدتها رسميا، ووفقا لمصدر خاص فإن حلا تناقشت مع زوجها المنتظر حول عدم رغبتها في العودة إلى ارتداء الحجاب.

وتزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود الذى من المقرر أن يقام غدا، فسبق أن تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.





واختفت حلا نهائيًا وأغلقت هاتفها ولم تعد تظهر في الأماكن العامة أو في أي مناسبة، وهو ما فعله هاني أيضًا، وأغلق هاتفه وسافر إلى فرنسا لزيارة ابنته من زوجته الفرنسية السابقة.





وصرح هانى عادل فيما بعد عن سبب الانفصال قائلا إن الطلاق حدث بينه وبين حلا في هدوء شديد، فهناك بعض الأشياء التي تجعل علاقات الحب لا تكتمل ولا يكون أحد الطرفين له صلة بها.





وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4.



