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مرأة

علامات تشير إلى أن كليتك مليئة بالسموم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
اشارات عديده يرسلها جسمك مؤشر إلى أن كليتيك لا تعمل بشكل صحيح ومليئة بالسموم إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد


1. مشاكل النوم

 زيادة مستوى السموم تجعل من الصعب النوم فيعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من توقف التنفس أثناء النوم . انقطاع النفس النومي هو اضطراب يتسبب في توقف التنفس مرة واحدة أو أكثر عند النوم. يمكن أن تستمر فترات التوقف المؤقت هذه من ثانيتين إلى دقيقة. بعد كل وقفة ، يعود التنفس الطبيعي بشخير عالي. يشير الشخير الشديد المستمر إلى أن الوقت قد حان لرؤية الطبيب.

2. الصداع والتعب

تعمل الكلى السليمة التي تعمل بشكل صحيح على تحويل فيتامين د في أجسامنا للحفاظ على عظام قوية وإنتاج هرمون يسمى إريثروبويتين و يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء.
تحذير: من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من فقر الدم . قد يبدأ فقر الدم في التطور عندما يكون لدى الشخص 20٪ إلى 50٪ من وظائف الكلى الطبيعية

3. وجود جلد جاف وحكة

تشير الحكة وجفاف الجلد إلى فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العظام والكلى.
تحذير: إذا كانت بشرتك جافة ومصابة بالحكة ، فحاول أن تبقى أكثر رطوبة. تذكر ، قبل تناول أي دواء للحكة استشر طبيبك. تحتوي بعض الأدوية على مكونات من المحتمل أن تضر بوظائف الكلى بشكل أكبر.

4. ضيق في التنفس

العلاقة بين أمراض الكلى والمعاناة من ضيق التنفس ، خاصة بعد بذل القليل من الجهد ، سببها عاملين. أولًا ، تنتقل السوائل الزائدة في الجسم إلى الرئتين عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح. ثانيًا ، فقر الدم يحرم جسمك من الأكسجين وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.

تحذير: هناك أسباب مختلفة لضيق التنفس من الفشل الكلوي إلى الربو وسرطان الرئة أو قصور القلب. إذا لاحظت أنك تنفث باستمرار بعد بذل القليل من الجهد ، يجب عليك الاتصال بطبيبك على الفور.

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