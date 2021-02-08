علامات تشير إلى أن كليتك مليئة بالسموم





1. مشاكل النوم

2. الصداع والتعب

تحذير: من الشائع أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض الكلى المزمن من فقر الدم . قد يبدأ فقر الدم في التطور عندما يكون لدى الشخص 20٪ إلى 50٪ من وظائف الكلى الطبيعية

3. وجود جلد جاف وحكة

4. ضيق في التنفس