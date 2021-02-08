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أخبار العالم

أول زيارة خارجية.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يعلن زيارة مصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:59 ص
رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد
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شريف سيد
أعلن محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، إجراء أول زيارة خارجية له إلى مصر، وخاصة القاهرة باعتبارها أكبر الجيران لليبيا. 


وكتب المنفي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أبدأ مسيرتي في الوطن بزيارة بعد غد للعصية بنغازي، ثم لدرة الشرق طبرق، وستكون أول زيارة خارجية للقاهرة أكبر الجيران".
 

وأضاف: "علاقتنا المتينة مع دول الجوار لن تتغير، احترام السيادة والمصالح المشتركة هي المعايير التي سترتب المرحلة القادمة". 


وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ أكد أن مصر تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار  السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربًا عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١.


كما أشاد المتحدث بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعيًا الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم، وكذلك كافة الأطراف الدولية والاقليمية إلى دعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.
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