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أخبار العالم

بتهمة تسريب أسرار الدولة.. الصين تحتجز صحفية أسترالية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:22 ص
الصين تحتجز صحفية
الصين تحتجز صحفية استرالية
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شريف سيد
أعلنت الحكومة الأسترالية اعتقال الصين لـ الصحفية الأسترالية تشينج لي رسميًا بعد شهور من الاحتجاز في الصين بتهمة تسريب أسرار الدولة إلى الخارج.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية ماريس باين: "نتوقع الوفاء بالمعايير الأساسية للعدالة والإنصاف في الإجراءات والمعاملة الإنسانية، بما يتماشى مع المعايير الدولية معها"، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي. 

وأعربت عن تضامنها الكامل مع عائلة الصحفية الاسترالية المسجونة في الصين. 

وكانت تشينج لي تعمل لدى تلفزيون "سي شي تي إن" الصيني قبل أن يتم القبض عليها في أغسطس الماضي. 

وقال مسئولون في استراليا إنها اعتقلت أغسطس الماضي، ووجهت إليها التهم يوم الجمعة الماضي. 

وفي أغسطس، اختفت تشينج فجأة من التلفزيون وقطعت الاتصال بالأصدقاء والأقارب. وأعلنت الصين في النهاية أنها محتجزة تحت "المراقبة السكنية" في مكان مجهول.

وتمكن مسؤولو السفارة الأسترالية من زيارة السيدة تشينج في ست مناسبات في الأشهر الستة الماضية، وفقًا للاتفاقية القنصلية الثنائية مع الصين.




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