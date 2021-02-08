بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها





تألقت ليلي أحمد زاهر في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض لا يحمل أي نقوشات و اتسم التصميم بالكرانيش و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.





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حمل فستان ليلي أحمد زاهر توقيع المصمم سامو هجرس، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



