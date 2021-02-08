بفستان جذاب.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

حرصت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بمقطع فيديو جديد لها من كواليس مسلسلها الجديد في بيتنا روبوت.
تألقت ليلي أحمد زاهر في الفيديو بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض لا يحمل أي نقوشات و اتسم التصميم بالكرانيش و بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.
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حمل فستان ليلي أحمد زاهر توقيع المصمم سامو هجرس، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.
أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ليلي أحمد زاهر على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.