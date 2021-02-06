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مرأة

بـ ماكياج خوخي.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها على إنستجرام

السبت 06/فبراير/2021 - 03:26 م
ليلى احمد زاهر
ليلى احمد زاهر
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نهى هجرس
شاركت الفنانة ليلى احمد زاهر، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة وجذابة تبرز جمالها.

وتألقت ليلى احمد زاهر، بجاكيت كاجوال باللون الموف الفاتح مع تي شيرت جذاب باللون الرمادي الفاتح الذى يكشف عن جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى احمد زاهر في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، كما وضعت لمسات رقيقة من الايشادو البرتقالي للعيون الذى يبرز عن جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الخوخي اللامع.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع قرط جذاب لإطلالتها مع سلسلة بسيطة.
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