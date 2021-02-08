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فن

بشعر كيرلي.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:27 ص
سلمي ابو ضيف
سلمي ابو ضيف
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ندى فكري
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة  جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أبو ضيف من سيارتها بإطلالة جذابة، حيث لم تتكلف في وضع مساحيق التجميل وتركت شعرها مموجا ومنسدلا بطريقة عشوائية جذابة.

واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه. 

وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صور مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية. 

وكشفت سلمى أبو ضيف ، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بان تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وانها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك. 

وأشارت سلمى أبو ضيف الى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.
بشعر كيرلي.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور لها
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