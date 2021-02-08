مزيد من جرعات اللقاح.. بريطانيا تكشف عدد المصابين بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية





كشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الاثنين، عن إصابة 147 شخصا بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية المثيرة للقلق.





وقال وزير شؤون الصحة البريطاني إن المملكة المتحدة قد تحتاج لزيادة جرعات اللقاح للتعامل مع التحورات.





وفي وقت سابق، قالت هانكوك إن البيانات الأولية تشير إلى أن فعالية لقاح كورونا قد تنخفض بـ50 بالمئة أمام سلالة الفيروس المكتشفة في جنوب إفريقيا.





وأ,ضح الوزير خلال الاجتماع إن هناك "دليلا في المجال العام" على أن سلالة جنوب إفريقيا تقلل من فعالية اللقاح بنسبة "حوالي 50 في المائة"، قبل أن يضيف "لكننا لسنا متأكدين من هذه البيانات، لذلك لن أقول هذا علنا".





وحذر هانكوك من أن السماح لهذه السلالة بالانتشار بشكل واسع في بريطانيا سيفشل حملة التطعيم ويعيد البلاد "إلى المربع الأول".





وكانت شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية، قد أكدتا الاسبوع الماضي أن لقاحهما ضد كوفيد-19 فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية وجنوب الإفريقية لكورونا.





وقالت الشركتان في بيان لهما إن "الفروق الصغيرة" المكتشفة في الاختبارات التي قارنت الفيروس الأصلي والتحورات الأخيرة "من غير المرجح أن تؤدي إلى انخفاض كبير في فعالية اللقاح".



