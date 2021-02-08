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محافظات

بعد كارثة عقار فيصل.. غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن..شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:29 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،استمرار جهود الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة  والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتأكد من إدارة الانشطة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية حيث شملت الحملات غلق وتشميع 3 مخازن بجنوب الجيزة لتخزين الأسفنج، بالإضافة الي غلق 18 مخزن أخشاب وبويات وحديد وفوم وورق و ورش ميكانيكا وألومنيوم وعزل بلاستيك  مقامه بدون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة الي جانب حالتى غلق وتشميع لمصنع لألعاب الاطفال ومخزن للمواد البترولية والبودرة بحي الوراق.

ونوه إلى أنه تم غلق وتشميع 4 منشآت بحى الطالبية عبارة عن مصنع أحذية وملابس بشارع العدوي من ترسا ومنزل به مخازن مواد خطرة شديدة الاشتعال بالإضافة الي غلق وتشميع جراج يحتوي علي سيارات محملة بمواد بترولية شديدة الخطورة بشارع المعسكر ومخزن للزيوت والمواد البترولية بشارع جعفر ومخزن للأخشاب بالكوم الأخضر .

وأشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع مخزن للمواد البترولية داخل كتله سكنية بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى غلق 7 منشآت صناعية منها 4 مصانع  للأحذية بالبراجيل وبشتيل تستخدم المواد الخطرة ومخالفين لإشتراطات السلامة الوقائية والصحة المهنية والحماية المدنية بمركز ومدينة أوسيم . 

وبنطاق مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع 3 منشآت عبارة عن مطعم أسماك بشارع جمال عبد الناصر ومصادرة جميع الانابيب الموجودة بالمطعم كما تم غلق وتشميع مصنع بلاستيك اسفل عقار سكني بشارع مصنع الحصر وورشة ميكانيكا  لإستخدامهما مواد خطرة سريعه الاشتعال.

كما تم غلق 4 منشآت بحى شمال الجيزة عبارة عن ورشة لدهان الموبيليا ومخزن و2 مصنع نيكل وأحذية، وبنطاق حى الدقى تم غلق عدد 6 منشآت عبارة عن مخازن للمواد الغذائية والأدوية والبويات، و7 منشآت بحى بولاق الدكرور عبارة عن مخازن للمراتب والبويات والخردة ومصانع للأحذية والملابس، وغلق 13 مخزنا بنطاق حى الهرم، و4 حالات بحى العمرانية عبارة عن ورشتى نجارة ودوكو و مخزن للعطور ومخبز بلدى.

كما أسفرت الحملات عن غلق عدد 5 حالات بمركز ومدينة منشأة القناطر عبارة عن ورش ومخازن، وعدد 6 ورش بمركز ومدينة أطفيح. 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بالاستمرار في تنفيذ الحملات يوميا لضبط المخالفين مناشدا أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم في ظروف ملائمة حفاظا على السلامة العامة.
بعد كارثة عقار فيصل.. غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن..شاهد
بعد كارثة عقار فيصل.. غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن..شاهد
بعد كارثة عقار فيصل.. غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن..شاهد
بعد كارثة عقار فيصل.. غلق وتشميع 83 منشأة صناعية ومخازن..شاهد
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