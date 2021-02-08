بالأسماء.. الفائزون في انتخابات نقابة المحامين بأسيوط

أعلنت اللجنة المشرفة علي لجان انتخابات المحامين بنقابتي شمال وجنوب أسيوط، عن فوز محمد كمال الجاحر بمقعد نقيب محامين شمال أسيوط، وفوز أحمد محمود أحمد حسين البدراوي بمقعد نقيب محامين جنوب أسيوط.





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وعلى مقعد الشباب بنقابة محامين شمال أسيوط فاز محسن صلاح محمد محمد، وفي مقاعد العضوية فاز حسن إبراهيم سلطان قفطان، بمقعد محكمة ديروط الجزئية، ومصطفى رمضان عبدالتواب بمقعد محكمة القوصية الجزئية، ومحمد حمدي أحمد محمد عبداللاه، بمقعد محكمة منفلوط الجزئية، وعرفان محمد أحمد عبد المولى بمقعد محكمة أبنوب الجزئية.





كما فاز خالد بغدادي أحمد عبدالله بمقعد محكمة الفتح الجزئية، وايمن بشرى أحمد محمد جاد الحق بمقعد محكمة مركز أسيوط الجزئية، ومصطفى عبدالرحمن عبدالمحسن عثمان بمقعد محكمة مركز أسيوط الجزئية.





وعلى مقعد الشباب بنقابة محامين جنوب أسيوط فاز ضياء الدين سالم محمد سيد، وفي مقاعد العضوية فاز حسن أحمد حسن حسين بمقعد محكمة البداري الجزئية، وعبدالحكيم علي عثمان علي بمقعد محكمة ساحل سليم الجزئية، وبكر عبدالعزيز عبدالله سيد بمقعد محكمة الغنايم الجزئية.



