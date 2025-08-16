غرق شاب في النيل بقرية بمنشأة القناطر

لقي شاب مصرعه غرقًا في نهر النيل، بإحدى قرى مركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى ثلاجة المستشفى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب في مياه نهر النيل. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، حيث تبين من الفحص والتحريات أن الغريق يُدعى "م.و"، يبلغ من العمر 17 عامًا، وقد تعرض للغرق بسبب عدم إجادته السباحة.

تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال الجثة، ونقلها إلى المستشفى العام، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي بدأت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.