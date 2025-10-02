تفاصيل جديدة بشأن واقعة مداهمة نادى صحي يدار للأعمال المنافية للآداب بالمعادي

قررت جهات التحقيق، حبس شخص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته نادى صحى "بدون ترخيص" وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، سيدتان "إحداهن تحمل جنسية إحدى الدول والأخرى لها معلومات جنائية") وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.