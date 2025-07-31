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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مأساة بترعة سرابيوم .. غرق شاب أثناء البحث عن ابن خاله في فايد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، واقعة مأساوية، بعد غرق شاب يُدعى مؤمن، يبلغ من العمر 18 عامًا، أثناء محاولته البحث عن ابن خاله  المفقود منذ عدة أيام في مياه ترعة سرابيوم.

وبحسب شهود عيان، كان “مؤمن” قد قرر النزول إلى مياه الترعة للمشاركة في أعمال البحث عن ابن خاله ، الذي لم يظهر له أثر منذ اختفائه المفاجئ قبل أيام، إلا أن التيار المائي جرفه أثناء البحث، ما أدى إلى غرقه وسط صدمة وحزن شديدين بين أهالي المنطقة.

على الفور، تحركت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمحافظة الإسماعيلية، وتواصل جهودها لانتشال جثمان الشاب، بالتنسيق مع مركز شرطة فايد، وسط مطالبات من الأهالي بتكثيف البحث والعثور على المفقودين في أقرب وقت.

وتسود حالة من الحزن الشديد في قرية سرابيوم بعد فقدان شابين من عائلة واحدة في ظروف مأساوية داخل نفس الترعة

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

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