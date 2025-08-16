قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الوزراء يكشف موقف المستأجر عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتحرير العلاقة
1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد موسى: الأمن المصري خط أحمر
المسلماني وبخيت وخالد يوسف يعزّون فى صنع الله إبراهيم | صور
سفارة أنقرة بالقاهرة تنظم فعالية كبيرة وعرضًا فنيًا عن الزفاف التركي بقصر عابدين
متحدث الوزراء: توجيهات مشددة للمحافظين بشأن قانون الإيجار القديم
نصر سالم: الاستخبارات العسكرية مهمتها توفير المعلومات عن التهديدات محليا وعالميا
السيطرة على حريق مخزن خردة في بولاق أبو العلا | فيديو
جيش الاحتلال يعلن بدء نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب غدًا
التشكيل الرسمي لسموحة أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري Nile
كواليس تحرك السياحة والآثار ضد فيديو المتحف المصري الكبير .. بث مباشر
وزير الآثار : تعرضت للسرقة في دولة ما .. والسياحة المصرية بخير
بالصور والفيديو.. القصة الكاملة لـ القبض على التيك توكر فراولة وتفاحة

رامي المهدي

شهرة على حساب القيم، وأرباح مشبوهة بثمن الأخلاق، هكذا قررت صانعتا محتوى فراولة وتفاحة، أن تسلكا طريق كسب المال السريع عبر نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن لم تدم القصة طويلًا، حيث أسقطتهما الأجهزة الأمنية في قبضة القانون، لتنكشف خلف الكواليس مفاجآت صادمة، أبرزها حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

 

القصة الكاملة كشفتها الأجهزة الأمنية عندما تمكنت من ضبط فراولة وتفاحة تعملان كصانعتَي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرهما مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وسوء استخدام الإنترنت.

وكانت الجهات المعنية قد تلقت عددًا من البلاغات ضد المتهمتين، تفيد بقيامهما بنشر محتوى يخالف الآداب العامة، ويتضمن مشاهد خادشة للحياء، بقصد تحقيق شهرة زائفة وجني أرباح غير مشروعة من خلال رفع نسب المشاهدات على المنصات الإلكترونية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمتين، وتبين أنهما ربتا منزل، وتقيمان بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة،وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدر "الآيس" وعدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهتهما، أقرتا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، فضلًا عن اعترافهما بنشر المقاطع المذكورة بهدف جذب عدد أكبر من المتابعين وتحقيق أرباح مالية من خلال المنصات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

