السنيورة: لا رابح من الفتنة الداخلية في لبنان
بعد إعلان الإسكان .. خطوات تعديل بيانات حجز شقق سكن لكل المصريين 7
جامعة القاهرة الأهلية تُطلق التسجيل الإلكتروني لبيانات الطلاب تمهيدًا لإبداء الرغبات للعام الجامعي 2025/2026
كواليس مثيرة في نص حوار المدير الرياضي للأهلي وحكم مباراة فاركو
النقابة مش بتسيب حد| نهال عنبر تعلن خبرا عاجلا يخص نجوى فؤاد ..خاص
لماذا استبعد فيريرا شيكو بانزا من تشكيل الزمالك ضد المقاولون العرب؟
اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات
انبي ضد وادي دجلة .. تعادل سلبي بين الفريقين في الشوط الأول
سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو
سبب بكاء محمد صلاح بعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
4 مليارات دولار.. شركات صينية عملاقة تستعد للاستثمار في السوق المصري قريباً
حوادث

اعترافات بوسي الأسد: جالي عروض من جنسيات مختلفة لممارسة الرذيلة| التحقيقات

بوسي الأسد
بوسي الأسد
رامي المهدي

أدلت الراقصة بوسي الأسد باعترافات صادمة خلال التحقيقات الجارية معها أمام الجهات المختصة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأكدت المتهمة أنها تعمدت نشر محتوى مثير وغير لائق بغرض زيادة نسب المشاهدة واستقطاب متابعين، ما يعود عليها بمكاسب مالية من المنصات التي تعتمد على الإعلانات والمشاهدات.

كما أقرت بأنها تلقت عروضًا من بعض المتابعين، خاصة من جنسيات عربية، لممارسة أفعال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وأنها وافقت على بعض هذه العروض، موضحة أن هذا النشاط كان مصدر دخل أساسيًا لها.

واعترفت بوسي الأسد كذلك بأنها قامت بحذف عدد من التطبيقات والصفحات التي كانت تستخدمها، خشية الملاحقة القانونية، خاصة مع تشديد الرقابة على المحتوى غير الأخلاقي في الآونة الأخيرة.

قررت جهات التحقيق، حبس الراقصة بوسي الأسد 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بنشر الفسق عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة 

القبض علي المتهمة بوسي 

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صانعة المحتوى ميرا جمال، الشهيرة بـ"بوسي الأسد"، داخل شقة مستأجرة بمنطقة هضبة الأهرام، تنفيذًا لإذن من النيابة العامة بضبطها وتفتيش مسكنها.

تحريات الأجهزة الأمنية 

جاء ذلك بناءً على تحريات دقيقة وتقنيات فنية حديثة، أكدت تواجد المتهمة بالشقة المشار إليها، وتم ضبطها مساء أمس الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2025، حيث كانت بحوزتها أربعة هواتف محمولة تحتوي على عدة حسابات إلكترونية نشطة بأسماء "بوسي الأسد"، "الملكة بوسي"، و"0211 LION"، عبر منصات مثل تيك توك، إنستجرام ويوتيوب.

السجل الجنائي للراقصة 

وأوضح السجل الجنائي للراقصة بوسي الأسد، أنها متهمة في 4 قضايا آداب عامة وصدر ضدها حكم بالحبس 3 أشهر في إحدى القضايا، من بينها: القضية رقم 8759 لسنة 2030 – تحريض على الفسق جنح العمرانية، القضية رقم 2411 لسنة 2022 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 4757 لسنة 2021 – آداب عامة (جنح الجيزة)، القضية رقم 8758 لسنة 2020 – آداب عامة (العمرانية).

بوسي الأسد الراقصة بوسي الأسد مقاطع خادشة للحياء تحقيق أرباح مالية

سقوط حافلة في الجزائر

مقتل 18 شخصا في حادث سقوط حافلة بالجزائر

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام ؟.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

اسعاف ارشيفيه

رضيعة تبتلع مخدر الحشيش بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

برايتون ضد فولهام

برايتون ضد فولهام .. رقم سلبي مثير ونقطة لكل فريق فى ضربة البداية

الاتحاد العربي للخماسي الحديث

تفاصيل اجتماع الاتحاد العربي للخماسي الحديث

ريبيرو

طلب خاص من ريبيرو في الأهلي بعد الفوز على فاركو

بالصور

غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الصبار

فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار
فوائد تناول الصبار

سرقوا مجوهرات بـ 2 مليون دولار في دقيقتين .. فيديو

تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل
تفاصيل سرقة محل المجوهرات في سياتل

6 مكملات عشبية شائعة قد تسبب تسمم الكبد.. دراسة تحذر من مخاطرها الصحية

أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي
أسباب تسبب بعض المكملات الغذائية في التسمم الكبدي

لماذا يرفض الأطفال الطعام الجديد؟ خبراء يكشفون أسباب الانتقائية الغذائية وحلول عملية للآباء

أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة
أسباب رفض الأطفال للأطعمة الجديدة

حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر

كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

ياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبدالعزيز تعلن عن مشاركتها مع أحمد سعد في عمل جديد

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب

متحطش إيديك عليا.. عفاف شعيب تكشف حقيقة إحراجها لأشرف فايق على المسرح

وفاة سليمان عيد و وفاء عامر

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

