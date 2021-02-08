ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المركزى للإحصاء : 4.4 مليار دولار قيمة الصادرات المصرية لدول الخليج خلال 10 أشهر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:14 ص
ارتفاع الصادرات المصرية
ارتفاع الصادرات المصرية لدول الخليج
Advertisements
آية الجارحي
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العشر الأولى من العام الماضي لتسجل 4,4 مليار دولار مقابل 3,5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 24.6%.

وأضاف الجهاز، أن الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استيردًا من مصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 بقيمة صادرات 2,6 مليار دولار.

أقرأ ايضا ..وزير المالية: الأربعاء آخر موعد لتلقي ملاحظات "مجتمع الأعمال" حول لائحة "الضريبة الموحدة"


وأشار الجهاز، الى إن السعودية احتلت المرتبة الثانية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم الكويت بقيمة 194.6 مليون دولار، ثم عمان بقيمة 137,6 مليون دولار، ثم البحرين 85,5 مليون دولار، وأخيرًا قطر بقيمة 655 ألف دولار.

وتراجعت قيمة الواردات المصرية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2020 لتسجل 6,3 مليار دولار مقابل 8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 21.2%.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى بقائمة دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020 بقيمة 3 مليارات دولار، تليها الكويت 1,6 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة 1,1 مليار دولار، ثم عمان 310,9 مليون دولار، ثم البحرين 204,9 مليون دولار، وأخيرًا قطر 19,5مليون دولار، وفقًا لبيانات الإحصاء.

وسجلت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بمصر 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2,8 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 20.5%، بحسب الجهاز.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة على رأس قائمة دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى استثمارًا في مصر خلال العام المالي الماضي بقيمة استثمارات 1,6 مليار دولار، تليها قطر 679,4 مليون دولار، ثم السعودية 448,6 مليون دولار، ثم الكويت 347,5 مليون دولار، ثم البحرين 324 مليون دولار، وأخيرًا عمان 10,7 مليون دولار

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المجلس التصديري : تراجع صادرات مصر من الأثاث بنسبة 14٪ خلال 10 أشهر

نستهدف نمو صادرات الصناعات الغذائية للكويت لـ 130 مليون دولار سنويا

اقتصاد الإمارات.. 3 مليارات و671 مليون درهم قيمة صادرات غرفة رأس الخيمة في 9 أشهر

الصادرات المصرية إلى الإمارات ترتفع 66.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من 2020

مصر تصدر أسمنت بـ 175 مليون دولار مسجلة نموا 13% خلال 2020

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: تخطينا فترة الذروة في الموجة الثانية من كورونا

تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

عجوز بريطاني يعاني من أعراض نادرة لكورونا

5 معلومات عن مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية

يا رب كلامي يتفهم صح.. مهدي سليمان يغازل الأهلي

من قواعد التربية الملكية.. كلمة شائعة يُحظر على مربية أطفال الأمير ويليام وكيت ميدلتون قولها

Advertisements

سقوط عرش الذهب.. انخفاض تاريخي في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 2-8-2021

حقيقة تأجيل الامتحانات لما بعد شهر رمضان 2021

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

3 مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ .. شوبير يكشف التفاصيل

السعودية بينها.. أبو ظبي تعلن تحديث قائمة الدول المعفاة من الحجر الصحي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مفيش التالتة شمال .. قرار عاجل من الفيفا بشأن جماهير الأهلي أمام بايرن ميونيخ

قرار جمهوري بتجديد تعيين خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

مضروب بالنار في راسه.. النيابة تأمر بتشريح جثة مالك محلات مشويات شهيرة بالجيزة

سورة لحل المشكلات الزوجية .. أوصى بها رسول الله لمنع خراب البيوت

أفضل سورة لاستجابة الدعاء قبل صلاة الفجر.. اقرأها 7 مرات وأذكر حاجتك

مستشار الرئيس: المتعافي من كورونا يمكن أن يصاب به مرة أخري خلال 6 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ

بالجلد البني.. درة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

سيارات ييما YEMA الكهربائية الصينية قريبا في مصر.. صور