الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

تستعد شركة كيا kia عملاق صناعة السيارات الكورية , لطرح الجيل الجديد من اسطورتها سيراتو التي حققت نجاحات مبهرة منذ سنوات , و ظهرت كيا سيراتو 2022 kia cerato الجيل الجديد فيس ليفت في صور تجسسية جديدة أثناء اختبارها تمهيدًا لبدء إنتاجها في مايو القادم من العام الجاري 2021 .





ستحصل السيارة كيا سيراتو 2022 kia cerato الجيل الجديد فيس ليفت على شاشة معلومات ترفيهية جديدة 10.25 بوصه ولوحة عدادات رقمية وعدد من تقنيات السلامة الجديدة .







من المحتمل ان يتغير اسم السيارة كيا سيراتو 2022 kia cerato الجيل الجديد فيس ليفت إلى K3 في أسواق الخليج، كما من المتوقع تزويد الفيس ليفت بمحركات جديدة 1500 سي سي و 1600 سي سي تيربو.







والبعض ينتظر تقديم كيا لنسخة GT أكثر قوة للموديل كيا سيراتو 2022 kia cerato الجيل الجديد فيس ليفت، ولكن لا توجد تأكيدات رسمية من شركة كيا الام حتي الان و من الممكن ايضا استخدام المحرك الأعلى أداء في النسخة جي تي الرياضية، وسيدعمه ناقل حركة يدوي ذكي اختياري IMT ليلبي رغبات عشاق القيادة المانيوال و محبي السرعة .





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اما بالنسبة للتصميم الخارجي للسيارة كيا سيراتو 2022 kia cerato الجيل الجديد فيس ليفت فبالكاد يمكن ملاحظة المصابيح الأمامية الجديدة والشبك الأمامي المختلف من بين التمويهات، مع جنوط 17 بوصه ورسومات مختلفة على المصابيح الخلفية .