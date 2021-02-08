امتحانات الثانوية بالتابلت.. وزير الاتصالات يتعهد برفع سرعة الإنترنت

شهد مجلس النواب، أمس الأحد، جلسة حافلة بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، الذي ألقى بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020.

وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك استكمالا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020).



وتناول وزير الاتصالات ملف "الإنترنت في مصر" خاصة في ظل شكوى العديد من المستخدمين، مستعرضا جهود وخطوات الوزارة لتحسين هذه الخدمة الحيوية، فماذا قدم الوزير؟ الإجابة جاءت على لسانه في السطور التالية:





- تم البدء في 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بكلفة اجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الاجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه.





- ساهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الانترنت الأرضي على مستوى القارة الأفريقية من المركز الأربعين بمتوسط سرعة 6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019 الى المركز الرابع بمتوسط سرعة 34.9 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2020.





- حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع شبكة إنترنت أرضي في شمال أفريقيا.





- تم الانتهاء من ربط 11 الف مبنى حكومي بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى اطار خطة بكلفة اجمالية 6 مليار جنيه لربط كافة المباني الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 32500 مبنى حكومي خلال 24 شهر.





- تم تحديث الكود المصري للبناء بالتعاون مع وزارة الإسكان ليتضمن ادراج كابلات الألياف الضوئية ضمن اشتراطات البناء مع العمل على تفعيل الكود اعتبارا من ابريل المقبل لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحول نحو مجتمع رقمي.



