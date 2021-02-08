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محافظات

رئيس مدينة سفاجا تتابع سير أعمال المركز التكنولوجي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:20 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تابعت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الإثنين، سير العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، والتأكد من تقديم الخدمات على الوجه الأنسب للمواطنين.

 

وتفقدت رئيس المدينة، مكاتب الإدارات بالوحدة المحلية، مؤكدةً على ضرورة عدم تعامل الإدارات مع المواطنين بشكل مباشر وأن يتم التعامل من خلال الشباك وخدمة للمواطنين ودخول الطلبات بشكل رسمي حتى يمكن متابعتها.

 

وأكدت المغربي أن الهدف من عملية تطوير المركز التكنولوجي التي تتم بهدف تقديم خدمات الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين بتقديم طلبات المرافق أو شكوى أو تظلم أو أي خدمة من الإدارات، وكذلك التسهيل لهم بتقديم الطلب بالمركز واستلام الرد من نفس الشباك تسهيلا للمواطنين.

 

وأوضحت رئيس المدينة أنه تم توجيه مدير المشروعات ومهندسى التطوير بسرعة الانتهاء من التطوير للبدء في العمل والتسهيل على المواطنين في الخدمات.

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