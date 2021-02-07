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محافظات

اسم مرشح سقط من الكشف.. امتناع جماعي عن التصويت بانتخابات محاميي البحر الأحمر

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:10 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
امتنع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر، بشكل جماعي ورفض التصويت، وذلك لسقوط اسم أحد المرشحين الشباب من كشوف الانتخابات، والمطالبة بإدراج اسم المرشح، وتحديد موعد جديد لعقد الانتخابات.

وفتحت اللجان الانتخابية الأربعة لنقابة المحامين في مواعيدها المقررة في تمام الساعة 9 صباحا، بمقر اللجان الانتخابية بالبحر الأحمر، وامتنع المحامون عن التصويت لوجود خطأ بكشوف انتخابات مرشحين الشباب.

وكشف ,محمد عرفات ، عضو الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالبحر الأحمر لانتخابات النقابة بالبحر الأحمر، عن أنه عقب فتح اللجان الانتخابية تفاجأ المرشحين بعدم وجود اسم المحامي "مصطفى عادل" ضمن مرشحين كشوف الشباب فتم أرجاء التصويب لحين أن تبت اللجنة المشرفة على الانتخابات في الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية قررت الامتناع عن التصويت الجماعي حتى يتم إدراج المرشح لكشوف الانتخابات مرة أخرى وذلك تضامنا مع الزملاء المحامين.

فيما لم تعقب اللجنة المشرفة على الانتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر على الخطأ الوارد بكشوف الانتخابات.

وتضم البحر الأحمر عدد أربعة لجان انتخابية بواقع لجنتين في الغردقة ولجنة انتخابية في كلا من القصير ورأس غارب يخوض انتخابات نقابة المحامين بالبحر الأحمر ثلاثة مرشحين على مقعد النقيب وتسعة عشر مرشح يتنافسون على سبعة مقاعد للأعضاء وثلاثة مرشحين شباب على مقعد وحيد.

وتضم المرحلة الأولى بالانتخابات التي بدأت اليوم، ولمدة يوم واحد والإعادة يوم 14 فبراير نقابات؛ «شمال الجيزة، جنوب الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، شمال أسيوط، جنوب أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء».

فيما تضم المرحلة الثانية والمقرر إجراؤها يوم الاثنين 8 فبراير والإعادة يوم 15 فبراير هي نقابات؛ «شمال القاهرة، جنوب القاهرة، حلوان، القاهرة الجديدة، شبرا الخيمة، بنها، المنوفية، الزقازيق، ههيا، طنطا، دكرنس، المنصورة، دمياط، كفر الشيخ، دمنهور، إيتاى البارود، الإسكندرية، ومرسى مطروح».
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