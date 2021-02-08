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أخبار البلد

مصر للطيران تسير اليوم 43 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:14 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران علي مدار اليوم الاثنين، رحلاتها إلى 43 وجهة تنقل على متنها ما يقرب من 3757 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
 
قالت مصر للطيران، أن الرحلات بمعدل 43 منها 28 رحله دوليه إلى كل من تورنتو، بيروت، چوبا، بغداد، أكرا، لاجوس،  لندن، باريس، اسطنبول، دبي، البحرين، عمان، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس ابابا، اربيل، الخرطوم، و 13 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، و الغردقة، و الأقصر، و أسوان ، و رحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3757 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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