مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان يعقد لقاء مع ممثلي بالكليات

نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة هناء محمد الحسينى مدير مركز ضمان الجودة، لقاء عن بعد على برنامج zoom مع نخبة ممثلة لكليات الجامعة التى تستعد لإستقبال زيارة الإعتماد او تجديد الإعتماد أو الكليات التى تتأهل للتقدم للإعتماد فى سبتمبر وديسمبر 2021.













شارك في اللقاء بعض عمداء الكليات: الفنون التطبيقية،التربية،الخدمة الاجتماعية، الصيدلة.كذلك حضر اللقاء عدد من مديرو وحدات الجودة ونوابهم ونخبه من اعضاء هيئة التدريس ممثلين لكليات الجامعة وبعض السادة مديرو الوحدات وخبراء مركز ضمان الجودة .





وقدمت مدير مركز ضمان الجودة عرضا حول متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من الكليات التى سوف تتقدم او تستقبل زيارة الاعتماد او تجديد الاعتماد.





كما استعرضت دكتورة مها ابو حطب مدير وحدة ضمان الجودة بكلية التربية تجربة كليه التربية في استقبال الزيارة الافتراضية والميدانية التى تمت للكلية.



