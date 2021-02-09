لغة الورود.. تعرف على معانيها من لونها ونوعها

تتفتح الورود وتملأ البساتين بألوانها الزاهية والمبهجة، ولكل نوع وردة تحمل رسالة أو معنى معين، حيث عرفت تلك المعانى بلغة الورود وأكتسبت شعبية كبيرة فى منتصف القرن التاسع عشر، ومازالت تلم اللغة معتمدة حتى اليوم وتعتبر طريقة فريدة من نوعها للتعبير عن المشاعر أو كلمات يصعب قولها لكنها مخبأة داخل لون الورود.





معنى الوان الورود:





وردة حمراء

ترمز الوردة الحمراء إلى الحب والجمال، وكأنها تقول "أحبك من كل قلبي". كما أنه لون الورد الأفضل لإرساله إلى الشريك للتعبير عن الحب والعشق ولتعزيز الرومانسية بينكما.





وردة بيضاء

يرمز هذا اللون إلى النقاء والطهارة ويعبّر عن الحب الأبدي أو البدايات الجديدة. لذلك، حيث أنه غالبًا ما نرى الورد الأبيض يزيّن حفلات الزفاف، لدرجة أصبح اللون التقليدي لهذه المناسبة. إذا أردتِ تكريم أحد الأصدقاء فاختيارك للون الورد الأبيض هو المناسب لأنه يعبّر عن الإحترام، بالإضافة إلى أنه يكثر استخدامها في حفلات التأبين للتعبير عن أن الميت سوف يبقى ذكرى لا تنسى.









وردة صفراء

"لن تكون لأحد غيري" هي الرسالة التي كانت تحملها الوردة الصفراء للتعبير عن الغيرة في الحب. لكن اليوم أصبح هذا اللون من الورود يُستخدم للتعبير عن الصداقة والإهتمام. إنها ورود مثالية لشكر صديقة أو تهنئتها أو لتتمنّي لها التعافي سريعًا.





وردة زهرية

يرمز هذا اللون إلى الحسن والأناقة واللباقة. أمّا إذا كان ورديًا داكنًا فترمز وقتها الورود إلى الإمتنان والتقدير. يمكنكِ مثلًا إهداء الورود الوردية إلى والدتكِ أو لزوجكِ في ذكرى زواجكما.





وردة زرقاء

يدل هذا اللون من الورود إلى الخيال أو الغموض، نظرًا لندرته لأنه معدّل جينيًا. لكنه يرمز أيضًا إلى الوفاء والأمل في تحقيق المستحيل. من بين أنواع الورود التي تحمل هذا اللون الغريب، نذكر وردة اللوتس الزرقاء، اللوبيليا ، السوسن الأزرق الغرنوقي وزهرة الأجراس الزرقاء .





وردة برتقالية

تُمثّل الطاقة، الشغف، الحماس والإمتنان. لونها المتوهّج يعطي شعورًا بالحيوية وتجلب الطاقة الإيجابية. إذا كنتِ تبحثين عن طريقة تعبّرين بها عن إعجابك وشغفكِ وحماستكِ فالورد البرتقالي سيكون حليفكِ.





وردة بنفسجية

الورود البنفسجية هي لون الملوك، تحمل الفخر والسحر والأناقة والثراء. يمكنها أن تعبّر أيضًا عن الحب من النظرة الأولى. رغم ذلك، يقدمها البعض كهدية للتعبير عن الألم والحزن، والبعض الآخر يحاول إرسالها ليقول بأنه متحفظ وكاتم لحقيقة مشاعره العاطفية تجاه المُهدى إليه.





وردة خضراء

ترمز إلى التجدد والحظ الجيّد والعافية، وتضفي أيضًا روح الشباب. أمّا الورود التي تتمتع بلون أخضر فهي فريدة من نوعها، من بينها ورود جلاديولس الخضراء وورود أجراس إيرلندا .

معانى أنوع الورود:





الورد الجوري: ولهُ عدَّة أنواع، فأنواعه لا يُمكن إحصاؤها.





وردة البنفسج: هي عبارة عن نبتة عطرية، تنمو في البساتين.





وردة الأقحوان: هي عبارة عن نبتة قلبها أبيض، تم استخدامها بغرض العلاج من الأمراض الأنثوية، وَالحمى، في العصور الوسطى.





وردة شقائق النّعمان: وتعني هذه الوردة الشّوق، والانتظار.





وردة القرنفل: وتعني الجمال، والكبرياء.





وردة الروز: وَتعني الحب، والعواطف





. زهرة النرجس: تُعتبر هذه الزهرة من أكثر الزهور شعبية في العالم، لِجمالها، ويتم وصف الشّخص المعجب بنفسه بأنه نرجسي، كما أن لها نوعًا آخر، وهو النّرجس البرى، ومعناه الشهامة، والنخوة.





زهرة التوليب: زهرة التوليب من الأزهار التي ترمز إلى الحب ، والأناقة، والجمال.



