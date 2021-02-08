ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لبحث تطورات مسار التعاون.. اجتماع ثُلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:10 م
جانب من المباحثات
جانب من المباحثات
Advertisements
محمد وديع
عَقَدَ اليوم الاثنين وزراء خارجية كل من مصر والأردن والعراق، اجتماعًا لآلية التنسيق الثُلاثي بالقاهرة، بوزارة الخارجية بقصر التحرير، لبحث تطورات مسار التعاون المشترك تنفيذًا لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات المجالات الاستراتيجية للتعاون المُشترك وسبل دفعها قُدمًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والمنافع المتبادلة بما يعود على الدول الثلاث وشعوبها بالنمو والرخاء.

 وقد أعرب وزراء الخارجية عن رضائهم عما تحقّق خلال الفترة الماضية منذ قمة عمّان الثُلاثية في أغسطس ٢٠٢٠، وأكدوا التزام دولهم بالاستمرار في منهج التعاون المشترك والتنسيق الوثيق من أجل الإسراع بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تصُب في مصلحة الدول الثلاث ومصلحة المنطقة ككل.  

وأكد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء قد هدف أيضًا إلى التشاور السياسي بشأن آخر المستجدات على صعيد الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل الرؤى حول القضية الفلسطينية وعملية السلام، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا، والتأكيد على أهمية التوصل لحلول سياسية للصراعات التي تُعاني منها هذه الدول، ووقف التدخلات الخارجية في شئونها لكي تتمكن من الحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها. كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


وأضاف حافظ أن الاجتماع شدَّد كذلك على أن الأمن المائي العربي له أولوية متقدمة، وخاصةً التحديات التي تواجه الحقوق المائية للدول العربية، وأن الاجتماع أكد على دعم الموقف العربي في هذا الشأن.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل لقاء سفير العراق في القاهرة مع رئيس هيئة الاستثمار المصري

الشام الجديد..تحالف سياسي واقتصادي بين مصر والعراق والأردن |تفاصيل

وزير خارجية العراق يصل القاهرة للمشاركة فى اجتماع الوزراء العرب

اجتماع ثلاثي مصري - أردني - عراقي على مستوى وزراء الخارجية.. غدا

ترشيحاتنا

بعضلات.. دينا الشربيني تشعل السوشيال ميديا مجددًا برفع الأثقال

بعد صراخها من نقر الغربان.. إنقاذ قطة من أعلى نخلة بشرم الشيخ

تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة مصر المقاصة

صحيفة ألمانية تعلن تشكيل البايرن أمام الأهلي وتحسم جدل مشاركة البدلاء

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم

مقترح برلماني بربط زيادة الإيجار القديم بالأجور وفواتير الكهرباء والمياه "تفاصيل"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة جاستين بيبر الجديدة من الخيال العلمي الى أرض الواقع..شاهد

الظهور الرسمي للسيارة كيا سيراتو 2022 KIA CERATO .. صور

أسعار خيالية وماركات عالمية.. إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ