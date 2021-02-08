آداب عين شمس تعلن مدة ساعات الاختبارات بالكلية بعد كورونا

قالت الدكتورة حنان كامل وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن الكلية قد أعلنت جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عبر الصفحة الرسمية للكلية على مواقع التواصل الاجتماعي.





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كما أوضحت "كامل " خلال تصريحاتها لـ موقع صدى البلد، أن مدة الاختبارات بالكلية ساعة واحدة، ويمكن للطالب الخروج من اللجنة بعد 45 دقيقة من مدة الامتحان، لافتهً إلى أنه غير مسموح بدخول الطالب من لجنة الاختبار بعد 10 دقائق من بدء الامتحان.

وأشارت وكيل شئون التعليم والطلاب بالكلية إلى أن الاختبارات في الكلية تبدأ يومي 20 فبراير الحالي على أن تستكمل اختبارات المستوى الثالث والخامس التي قد بدأت قبل قرار التأجيل من قبل مجلس الوزراء.