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منوعات

حادث صادم.. نهاية مأساوية لفتاة على يد كلبها.. فيديو وصور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:36 م
نهاية مأساوية لفتاة
نهاية مأساوية لفتاة على يد كلبها
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يارا زكريا
تعرف الكلاب بالوفاء لكن قد يكون لكل قاعدة استثناء حيث لقت فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا مصرعها على يد كلبها التي ضربها بشدة أثناء نومها بمفردها في المنزل. 

ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية اكتشفت احدى أقارب الفتاة وفاتها مستدعية بسرعة خدمة الطوارىء إلى منزلها في تمام الساعة 2 مساءً،أمس الاحد، معلنة وفاة الشابة العشرينية. 

وعبرت صديقة المتوفية كيرا لادلو عن حزنها قائلةً: «أحبها الكثيرون وسوف يفتقدها كل من عرفها بشدة بعد الحادث المروع التي انهى حياتها 
كما كان لديها شغف بكلابها وأصدقائها وعائلتها». 
 
وأكد الجيران في الشارع السكني الهادئ بمدينة برمنجهام بإنجلترا عن صدمتهم إزاء الوفاة المأساوية بسبب كلب من فصيلة صليب ستافوردشاير انقض على الفتاة التى تعمل مديرة مقهى يذهب إليه الكثير من رجال الشرطة.

وأضاف شاهد عيان متقاعد: «لا أعرف كيف ماتت، لكن ربما كانت بسبب الجروح، وفي الليلة الماضية رأيت ثمانية أقارب للفتاة  يحضرون إلى منزلها، لكنني لم أر ذلك من قبل أي كلب يقتل بهذا الشكل». 



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