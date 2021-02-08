حادث صادم.. نهاية مأساوية لفتاة على يد كلبها.. فيديو وصور

لا أعرف كيف ماتت، لكن ربما كانت بسبب الجروح، وفي

الليلة الماضية رأيت ثمانية أقارب للفتاة يحضرون إلى منزلها،

لكنني لم أر ذلك من قبل أي كلب يقتل بهذا الشكل».