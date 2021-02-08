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منوعات

بعد قتل 16 تلميذًا .. ناجية من مذبحة شهيرة تعلن عن مفاجأة سارة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:47 م
ناجية من مذبحة دانبلين
ناجية من مذبحة دانبلين بالمملكة المتحدة
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يارا زكريا
أعلنت ناجية من مذبحة دانبلين بالمملكة المتحدة 13 مارس 1996م والتي قتل بها 16 طفلًا تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات ومعلمتهم إضافة إلى إصابة 16 آخرين على يد توماس هاملتون الذي انتحر بعدها عن مفأجاة سارة. 

ووفقًا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية أعلنت إيمي بيستويك، 33 عامًا، والتي كانت تبلغ من العمر 8 سنوات عندما وقعت المجزرة الدموية أنها ستضع مولودتها الأولى في الذكري الـ 25 لمذبحة مدرستها الإبتدائية الشهر الحالي. 

أصيبت بيستويك بصدمة كبيرة بعد حادثة اسكتلندا الشهيرة التي نجت منها بالاختباء تحت طاولة المعلمة بعد أن اقتحم القاتل الصالة الرياضية بأربعة مسدسات مرخصة وشاهدت الرصاص يتطاير عبر النافذة على بعد أمتار قليلة منها.

وأوضحت السيدة في تصريحات صحفية أنها ستلد طفلتها بعد خضوعها للعلاج النفسي لمدى طويلة بسبب الحادثة البشعة والمروعة، مؤكدة أنه لن يكون هناك أي شيء يزيل ألم الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم في دانبلين.

بعد قتل 16 تلميذًا .. ناجية من مذبحة شهيرة تعلن عن مفاجأة سارة
بعد قتل 16 تلميذًا .. ناجية من مذبحة شهيرة تعلن عن مفاجأة سارة
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