مصدر مسئول: ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يستهدف بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.. صور

كشف مصدر مسئول، أن ‏انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يستهدف السعي لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.



