لجان تفتيشية لتحقيق الانضباط فى صيدليات شمال سيناء لتقديم الخدمة اللائقة للمواطنين

أكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ، شمال سيناء ،على ضرورة اعادة الانضباط فى الصيدليات بهدف تقديم الخدمة اللائقة للمواطنين.





وأوضح المحافظ فى الاجتماع التنفيذى المصغر، اليوم، بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة ، الدكتور محمد الهادى نقيب الصيادلة ، الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير ادارة المستشفيات بمديرية الصحة، الدكتورة أمل الخليلى مدير ادارة الصيدلة والدكتور مدير ادارة التفتيش الصيدلى، أن الصيدليات هى جزء من منظومة المنشآت الصحية التى يجب تحقيق الانضباط فيها لتقديم الخدمة اللائقة بالمواطنين.





وأشار إلى محاولة بعضها ( خاصة الصيدليات ) استغلال ظروف كورونا فى التلاعب بخدمة المواطنين ووجود أشياء مخالفة ، ويجب اتخاذ كافة الاجراءات ضد أى مخالفة لأنها تتعلق بصحة المواطنين.





وطالب اللواء محمد عبدالفضيل شوشة مديرية الصحة ونقابة الصيادلة بالمحافظة وادارة التفتيش الصيدلى بالمديرية بتفعيل القانون وايجاد آلية عمل للصيدليات وتنظيم العمل بها فى حدود اللائحة ومنع الدخلاء على المهنة وعدم استغلال المواطنين ، وأن يتم اعداد لائحة وعرضها على المحافظ باعتباره السلطة المختصة.





وأكد اللواء شوشه، على ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنشآت الصحية بما فيها الصيدليات ومعامل التحاليل والعيادات والمستشفيات الخاصة ، وأن يكون مع لجنة الرقابة عنصر أمنى وفرد من التموين الى جانب التفتيش الصيدلى أثناء المرور على الصيدليات والمنشآت الصحية لضبط المخالفات، حيث سبق تشكيل لجنة للمرور على تلك المنشآت وتم ضبط العديد من المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.





وأكد اللواء شوشه المحافظ، مجددا على عدم وجود نقص فى الصيادلة لوجود كلية للصيدلة والتصنيع الدوائى بجامعة سيناء والتى تخرج سنويا أعداد كبيرة من الصيادلة لسد العجز .. موضحا أن تحركات مدير الصيدلية يجب ألا تقل عن 3 شهور ، وأن يكون مستوفيا لشروط النقابة ومسددا للاشتراك بها .





من جانبه، أكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء أنه تم بالفعيل تفعيل اللجنة والمرور على المنشآت الصحية والصيدليات بمختلف مدن وقري المحافظة، حيث وجدت اللجنة مخالفات فى عدد 84 منشأة صحية معظمها من الصيدليات ، وبمتابعتها أمكن تلافى المخالفات البسيطة بعدد 64 منشأة ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية مع 14 منشأة لوجود مخالفات لايمكن تداركها.



وأشار الى أن المخالفات الجسيمة تمثلت فى وجود أدوية مهربة تباع فى بعض الصيدليات ، وأدوية أخرى غير مصرع بتداولها أو منتهية الصلاحية ، وأدوية غير موجودة فى عبواتها الأصلية .. الى جانب عدم وجود مدير متخصص فى الصيدلية.





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