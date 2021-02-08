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أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يلتقي سفيري إسبانيا والفلبين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
التقى اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، بالسفير Ramón Gil Casares  سفير إسبانيا بالقاهرة، والسفير Sulpicio M. Confiado سفير الفلبين بالقاهرة، لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وكل من إسبانيا والفلبين في مجال السياحة والآثار.


وخلال اللقاء مع السفير الإسباني تم متابعة آخر مستجدات أعمال تنفيذ المشروعات الثنائية بين البلدين في مجال العمل الأثري والسياحى، كما تم الإتفاق على أهمية تنسيق الجهود الرامية لاستعادة تدفق الحركة السياحية الدولية وبصفة خاصة من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر.


كما تم خلال اللقاء مع سفير الفلبين بالقاهرة، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق باستقبال مصر للحجيج الفليبينيين في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات خاصة في مجال السياحة الدينية وما يتواكب مع تطور مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وافتتاح أول نقطة من نقاط مسار العائلة المقدسة بسمنود بمحافظة الغربية. 


وأكد سفير الفلبين على عمق علاقات التعاون بين البلدين، وخاصة مع حلول الذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وأشاد بالاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة والتي أبهرت العالم.

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