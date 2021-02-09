برلمانية: تعميم كارت الفلاح الذكي أولى خطوات الإصلاح الزراعي





أكدت النائبة، فتحية السنوسي، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن كارت الفلاح الذكي، خطوة مهمة للغاية للنهوض بمنظومة الفلاح، ودعمه ومده بجميع متطلباته ، لاسيما وأن كارت الفلاح سيعمل بشكل كبير على القضاء على السوق السوداء، كما أن له دور كبير في تحديد الأرض الزراعية ومد أصحابها بجميع المتطلبات التي تحتاجها، مشيرة إلى أن تعميم الكارت الذكي للفلاح، ستكون أولى خطوات الإصلاح الزراعي في ظل الأزمات التي نواجهها في القطاع الزراعي.





وأوضحت" السنوسي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" أن منظومة كارت الفلاح الذكي، لو تمت بشكل الصحيح وكان هناك نظام جيد يدير تلك المنظومة، فحتمًا ستخدم هذه المنظومة القطاع الزراعي بشكل كبير، إلى جانب أن كارت الفلاح الذكي سيعمل على عدم بيع الأسمدة والتقاوي خارج الجمعيات الزراعية بأضعاف سعرها في السوق السوداء، مما يعود بالنفع على الدولة من جهة، وعلى الفلاح من جهة اخري إذ أنه سيحافظ على وصول الدعم لمن يستحقه.





وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة تنظيم حملات إرشادية وتوعية الفلاحين بمميزات وطريقة استعمال الكارت الذكي بأدوات تدريبية وتعريفية، بالإضافة إلى تدريب موظفي الجمعيات الذين يقومون بالتعامل مع الفلاح والتيسير عليه، لاسيما وأنه حال وجود هذا الكارت سوف يساعد على سهولة توريد الفلاح محاصيله الزراعية مثل: توريد القمح للشون ، والأرز للمضارب، والقطن للمحالج ، هذا بالإضافة إلى ضمان الحصول على دعمه من المحروقات في حالة وجود نقص بها أو ارتفاع أسعارها.





وناشدت السنوسي بسرعة تذليل كل العقبات التي تواجه تطبيق هذه المنظومة، ومواصلة السعي لاستكمالها في أقرب وقت ممكن، معقبة" لقد أصبح التعامل الورقي من الأساليب الصعبة، ولذا نأمل في إعداد بطاقه ذكية للفلاح، حتي تساعده في تعاملاته، وضمان الحصول على حقه من خلالها".





جاء ذلك بعد أن قال الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذى لمشروع كارت الفلاح، كارت الفلاح الذكي عبارة عن تحويل البطاقة الورقية إلى كارت مميكن وهذا في إطار تحول الدولة المصرية للعمل بالرقمنة.





وأضاف محمد يوسف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الكارت المميكن يحتوي على جميع معلومات المزارع وعلى حيازته لكمية الأراضي الزراعية ويتم ربط هذا ببطاقة الرقم القومي لكل مواطن يمتلك أرض زراعية مؤكدا أن الكارت يعمل على دعم الفلاح المصري.



