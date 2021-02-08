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رياضة

من أجل إفريقيا.. الزمالك يطلب تأجيل مباراة كأس مصر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 05:40 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر.

وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيف الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجاري وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.

وأشار عبد الحليم علي إلى أن الفريق سيواجه صعوبة بالغة في خوض لقاء الكأس يوم 20 أمام حرس الحدود، ثم يسافر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض مواجهة الجولة الثانية لدوري المجموعات من البطولة الإفريقية، مما يجعل اللاعبين معرضين للإرهاق والإجهاد.

وأوضح أن الفريق يسعى للاستفادة بخدمات كل اللاعبين في لقاء البطولة الإفريقية، ومن غير الطبيعي أن يعرض الجهاز الفني اللاعبين للإجهاد قبل مهمته الإفريقية.

ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
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