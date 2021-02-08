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حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة تعدى شخص على أسرة وإجبارهم على غلق محلاتهم ببولاق الدكرور

الإثنين 08/فبراير/2021 - 06:05 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل) ، طرف ثانى 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية " – عامل "شقيقه" – ربة منزل "شقيقة والدتهما") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بـ "جروح قطعية وكدمات متفرقة" ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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