مصدر أمنى يكشف حقيقة تعدى شخص على أسرة وإجبارهم على غلق محلاتهم ببولاق الدكرور

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على أسرة وإجبارهم على غلق محالهم التجارية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور .



وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل) ، طرف ثانى 3 أشخاص (عاطل "له معلومات جنائية " – عامل "شقيقه" – ربة منزل "شقيقة والدتهما") بسبب خلافات الجيرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على "ربة المنزل" بالضرب محدثين إصابتها بـ "جروح قطعية وكدمات متفرقة" ورشق منزلها بالزجاجات الفارغة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.