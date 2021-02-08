مصر تحصد المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا

حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، وفقا لاستقصاء الرأى الذي أجرته مجلة Travel INSIDE السويسرية المتخصصة فى الشأن السياحى، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبى وغيرها من بلاد العالم بالرغم من الإجراءات المشددة التى أقرتها الحكومة السويسرية لإحتواء أزمة جائحة فيروس كورونا.









ومن جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلي تأكيد منظمى الرحلات السويسريين على أن نتائج هذا الاستقصاء تعد مؤشرا إيجابيا للغاية، حيث أنها تؤكد على ثقة السائح السويسرى فى أمان المقصد السياحى المصرى دون غيره بالإضافة إلى موقعها الجغرافى المتميز وشواطئها الخلابة وجوها المشمس طوال العام وخاصة في مثل هذه الأوقات التى يكون الجو فى أوروبا منخفض في درجات الحرارة.









وأوضح السيد محمد فرج مدير المكتب المركزي المشرف علي ألمانيا والنمسا وسويسرا بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن منظمي الرحلات السويسريين أكدوا أيضا على أن هذا الاستقصاء جعل منظمى الرحلات يعيدون النظر فى تسويق المنتجات السياحية المصرية، بالإضافة الي المساهمة في تعزيز ثقة السائح فى أمان المقاصد السياحية المصرية والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمطبقة في الفنادق والمطاعم والمتاحف والمواقع الأثرية المصرية.



