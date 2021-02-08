تركت بيتها بسبب الخلافات.. حقيقة اختفاء ربة منزل بالبحيرة





بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بقيام زوجته (المتغيبة - والمقيمة بذات العنوان) بترك مسكن الزوجية وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية ومبلغ مالى ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .









وفى وقت لاحق حضرت المذكورة من تلقاء نفسها وبسؤالها قررت ترك مسكن الزوجية بإرادتها على أثر خلافات أسرية بينهما.









تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلها وزوجها عقب تعهد زوجها بحسن رعايتها.