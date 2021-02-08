ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ بني سويف: تطوير 66 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة .. فيديو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:06 م
تطوير القرى
تطوير القرى
Advertisements
هاني حسين
قال محمد غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة دخلت تحت رعاية مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى في المرحلة الحالية.

وأضاف محمد غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 66 قرية ومركزين دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى ، ويعتبروا ثلث قرى محافظة بني سويف".

 وتابع محمد غنيم :" لدينا خلية عمل تضم كافة الجهات المعنية لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة في القرى والمراكز من أجل تطوير القرى على أكمل وجه ".

 وأكمل محمد غنيم:"  تم تدريب شباب البرنامج الرئاسي  على إدارة المشروعات والمتابعة، وخلال الفترة المقبلة تستمر اللقاءات مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ونعمل على الاستماع إلى مطالبهم ".

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إدراج تطوير 65 قرية ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

محافظ المنوفية: 81 قرية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري

محافظ المنوفية: التعاون والتنسيق المشترك لرصد احتياجات المواطنين لتنفيذ مبادرة تنمية وتطوير 81 قرية

محافظ المنيا : رصد الاحتياجات الفعلية في 192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

بتوجيهات الرئيس.. تطوير 65 قرية من بمحافظة قنا ضمن حياة كريمة

حياة كريمة..نائب محافظ الإسماعيلية يناقش احتياجات قرى القنطرة شرق ..شاهد

ترشيحاتنا

أصالة تكشف معاناتها الأخيرة لـ أمير كرارة .. فيديو

تشكيل بايرن ميونخ أمام الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الأهلي وبايرن ميونخ .. مروة ناجى: خلونا النهاردة نستمتع بـ ٩٠ دقيقة للتاريخ

حكم صلاة المرأة وقدماها مكشوفتان.. الإفتاء تجيب.. فيديو

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

وزير التنمية المحلية يعرض موقف تقنين أراضي الدولة على النواب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إحياء رينو 4 الكلاسيكية كسيارة كهربائية بالكامل

موجود في الجبن .. نوع من الزيوت يدمر الصحة ويسبب أمراض القلب

كالأفلام.. لحظة إنقاذ عمال من نفق تحت الأرض بعد الانهيار الجليدي في الهند | فيديو