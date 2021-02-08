محافظ بني سويف: تطوير 66 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة .. فيديو

قال محمد غنيم محافظ بني سويف، إن المحافظة دخلت تحت رعاية مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى في المرحلة الحالية.





وأضاف محمد غنيم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" 66 قرية ومركزين دخلت ضمن مبادرة حياة كريمة وتطوير القرى ، ويعتبروا ثلث قرى محافظة بني سويف".





وتابع محمد غنيم :" لدينا خلية عمل تضم كافة الجهات المعنية لتحديد الأولويات والاحتياجات المطلوبة في القرى والمراكز من أجل تطوير القرى على أكمل وجه ".





وأكمل محمد غنيم:" تم تدريب شباب البرنامج الرئاسي على إدارة المشروعات والمتابعة، وخلال الفترة المقبلة تستمر اللقاءات مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ونعمل على الاستماع إلى مطالبهم ".



