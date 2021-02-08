الأهلي يقسو على هليوبوليس في دوري سيدات كرة السلة

اكتسح الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني علي هاشم، نظيره هليوبوليس والذي يقوده فنيًا إيهاب الألفي، بنتيجة 87 - 52، في إطار الجولة الثالثة من الدور الترتيبي لدوري السوبر للموسم الحالي 2020 - 2021.
أقيم اللقاء مساء اليوم الإثنين على صالة الشهداء "الصالة الصغرى" بأهلي الجزيرة.
ويعد هذا الفوز هو الثالث للمارد الأحمر على التوالي بعد الفوز على مصر للتأمين والصيد في الجولتين السابقتين.
ومن المقرر، أن يلتقي "الشياطين الحمر" في الجولة المقبلة مع نادي الجزيرة، فيما يلعب هليوبوليس مع نظيره مصر للتأمين.