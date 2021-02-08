لـ 5 أسباب .. دراسة تحذر من ارتداء الجوارب أثناء النوم

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون وغيره من المواد غير اللطيفة على الجلد إلى التهابات الجلد، من الأفضل اختيار الجوارب القطنية.

3- ترفع درجة حرارة جسمك

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت ترتدي جوارب مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس، فقد ترفع درجة حرارة جسمك حتى عندما لا تكون نائمًا.





4- اضطراب النوم