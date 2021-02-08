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مرأة

لـ 5 أسباب .. دراسة تحذر من ارتداء الجوارب أثناء النوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:31 م
الجوارب
الجوارب
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حياة عبد العزيز
حذرت دراسة جديدة وفقا لموقع "timesofindia"، من ارتداء الجوارب "الشرابات"، أثناء النوم.

وأوضحت الدراسة، أن هناك أسباب متعددة تجعلك تتخلى عن عادة ارتداء الشراب أثناء النوم في الشتاء.

1- تقلل الدورة الدموية
يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب الضيقة أثناء النوم إلى تقليل تدفق الدم، إذا كنت تعاني من برودة القدمين ، فيمكنك اختيار جوارب السرير أو اختيار المقاس الذي ترتديه عادة خلال اليوم.

2- يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد
يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون وغيره من المواد غير اللطيفة على الجلد إلى التهابات الجلد، من الأفضل اختيار الجوارب القطنية.

3-  ترفع درجة حرارة جسمك
يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت ترتدي جوارب مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس، فقد ترفع درجة حرارة جسمك حتى عندما لا تكون نائمًا.

4- اضطراب النوم
قد يجعلك ارتداء الجوارب الضيقة تشعر بعدم الارتياح ويعيق نومك، وبالتالي من الأفضل عدم ارتداء الجوارب قبل الذهاب إلى الفراش.

5- رائحة كريهة 
يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى زيادة الرائحة الكريهة إذا كانت جواربك خفيفة جدًا أو غير نظيفة أو مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس، فإنها تزيد من فرص الإصابة بالعدوى والروائح.

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