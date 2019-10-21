مش هتصدق .. وجود علاقة بين النوم وارتداء الجوارب

كشفت دراسة أجراها مختبر النوم في بازل بسويسرا، عن العلاقة قوية بين درجة حرارة اليد والقدم ومدى سرعة تمكن الناس من النوم، حيث تم اختبار مجموعة من الشباب وتدفئ أيديهم وأرجلهم وغرقوا في النوم بسرعة فائقة.



فعندما تتمدد الأوعية الدموية في اليدين والقدمين، يتم توزيع الحرارة على أجزاء أخرى من الجسم مما يؤدي إلى تهدئته، وتسهل النوم أثناء فترة زمنية قصيرة.



وكشف موقع home making، عن أسهل طريقة لتحقيق النوم الأسرع، وهي إرتداء زوج نظيف ومريح من الجوارب، ولكن إذا كانت فكرة ارتداء الجوارب على السرير تجعلك تختنق فيمكنك محاولة وضع زجاجة ماء ساخن بالقرب من قدميك ، أو ببساطة ارتداء الحذاء في الساعة التي تسبق وقت نومك.

