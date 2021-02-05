اخلع شرابك.. نصائح لعدم ارتداء الجوارب أثناء النوم

اعتاد كثيرون على ارتداء الجوارب أثناء النوم في الشتاء لتدفئة الأطراف والتى تجعل برودة الجسم كله تقل ويبدأ الجسم في الشعور بالدفء، ولكن بعض انواع الجوارب خاصة التى تضغط على الجلد بشدة تسبب بعض الاضرار للجسم والتى رصدها موقع " timesofindia "





يمكن أن تقلل الدورة الدموية





ارتداء الجوارب أثناء النوم يرتبط بتحسين الدورة الدموية ، في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث العكس، يمكن لارتداء الجوارب الضيقة أثناء النوم أن يقلل من تدفق الدم، إذا كنت تعاني من برودة القدمين ، فيمكنك اختيار جوارب السرير أو اختيار المقاس الذي ترتديه عادة خلال اليوم.





يزيد من خطر الإصابة بعدوى الجلد





يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب المصنوعة من النايلون وغيره من المواد غير اللطيفة على الجلد إلى التهابات الجلد، من الأفضل اختيار الجوارب القطنية.





يمكن أن ترفع درجة حرارة جسمك

قد يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا كنت ترتدي جوارب مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس ، فقد ترفع درجة حرارة جسمك حتى عندما لا تكون نائمًا.





لن تسمح لك بالراحة أثناء النوم

يمكن أن يجعلك ارتداء الجوارب الضيقة تشعر بعدم الارتياح ويعيق نومك. وبالتالي ، من الأفضل عدم ارتداء الجوارب قبل الذهاب إلى الفراش.





النظافة السيئة

يمكن أن يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى زيادة مخاطر سوء النظافة، إذا كانت جواربك خفيفة جدًا أو غير نظيفة أو مصنوعة من قماش غير قابل للتنفس ، فإنها تزيد من فرص الإصابة بالعدوى والروائح.





اختر الجوارب المصنوعة من القطن أو الخيزران وتأكد من ارتداء زوج جديد قبل الذهاب إلى السرير.





ملاحظة

هناك دراسات تروج لفكرة النوم مع ارتداء جواربك، إذا اخترت القيام بذلك ، فتأكد من أن جواربك ليست ضيقة للغاية ومصنوعة من نوعية قماش يسمح بمرور الهواء ونظيفة.



