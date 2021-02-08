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محافظات

عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات المواسير المفاجئة في وقت قياسي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:19 م
اصلاح مواسير المياه
اصلاح مواسير المياه
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، أننا تعاملنا مع عدد من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة. 

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة " السويس ، والإسماعيلية، وبورسعيد " وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معها وإصلاحها في وقت قياسي، حيث تم الانتهاء من اصلاح كسر خط مياه قطر 6  بوصه داخل غرفة محبس بجوار مجمع المصالح بمدينه القنطرة شرق الجديدة.

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وأضاف رئيس مياه محافظات القناة، انه تم أصلاح كسر بخط مياه 4 بوصه خلف الكنيسة بالقنطرة شرق، وصلاح كسر خط طرد الجبلايات قطر 800 مم GRP بمنطقة الأمل بحى فيصل خلف محطة رفع صرف صحى الحرفيين بالسويس، وتم اصلاح كسر قطر 8 بوصه بقرية ابوسلطان، وتم إصلاح كسر بخط قطر 6 بوصة بمنطقة الشنواني بالتل الكبير، واصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصه خلف المعهد الدينى وإصلاح كسر قطر 6 بوصه امام شارع الشهر العقارى.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات المواسير المفاجئة في وقت قياسي
عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات المواسير المفاجئة في وقت قياسي
عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات المواسير المفاجئة في وقت قياسي
عمال شبكات إقليم القناة: تعاملنا مع كسورات المواسير المفاجئة في وقت قياسي
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