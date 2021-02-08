بعد زيارة الرئيس.. تحرك عاجل من أهالي عزبة الهجانة بمدينة نصر

قام سكان شارع الورشة بعزبة الهجانة شرق مدينة نصر بإزالة الإشغالات أمام المحلات والعقارات بمعرفتهم لتوسعة الشارع نظرًا لدخول الشارع في خطة الرصف بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،وذلك بحضور المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء احمد انور رئيس الحي.





جاء ذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة عزبة الهجانة وتوجيهاته بإيجاد حلول لتطوير منطقة عزبة الهجان.





ويذكر أن الإشغالات عبارة عن تند حديد أمام المحلات تعوق السير في الشارع،وتم إزالتها بالكامل.





يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطحب أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء أمس في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس".









وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.







