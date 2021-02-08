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برلماني: القيادة السياسية تطور العشوائيات وتبني «مدن جديدة» على أعلى مستوى

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:21 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، إن  زيارة الرئيس السيسي لـ عزبة الهجانة بالأمس والعاصمة الإدارية اليوم تدل على قيام القيادة السياسية بتطوير العشوائيات وبناء مدن جديدة على اعلى مستوى .

وأضاف عمرو السنباطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه يتم كتابة تاريخ مصر من جديد ويتم تطوير منطقة عزبة الهجانة التي يقطنها 3 مليون نسمة وفي نفس الإطار وبالتوازي  يتم إنشاء عاصمة جديدة على أعلى مستوى من التخطيط ".

 وتابع عمرو السنباطي :" أهالي عزبة الهجانة يعيشون ظروف معيشية صعبة للغاية  والبنية التحتية غير مؤهلة وتعاني من نقص في الخدمات الصحية والمدارس ".

 وأكمل عمرو السنباطي:"  الرئيس السيسي قرر تطوير منطقة عزبة الهجانة دون إخراج الأهالي من المنطقة، واصطحب وزراء الحكومة معه في جولة الامس لتفقد الأوضاع على أرض الواقع ".

واصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي اعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء في جولة تفقدية داخل منطقة عزبة الهجانة بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس". 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الرئيس قد اطلع خلال الجولة على التطوير الجاري لتلك المنطقة غير المخططة ذات الكثافة السكانية العالية موجهًا سيادته بالاستمرار في نهج الدولة وجهودها في تطوير كافة المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة المنتشرة علي مستوي الجمهورية من كافة الجوانب وكذلك الوقوف علي حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية. 
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