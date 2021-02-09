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تعليم

القومي للبحوث الفلكية: القمر يقارن مع هذا الكوكب غدًا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:54 ص
البحث العلمى
البحث العلمى
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أحمد الشاهد
رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث ظاهرة جديدة تشهدها في سماء القاهرة يوم غد الأربعاء  .

و أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، أن هذه الظاهرة ستكون عبارة عن اقتران القمر بكوكب زحل .

وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن في هذا الموعد يقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل ، ونشهد ذلك في تمام الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة ، وتصعب رؤيتهما بالعين المجردة .
اقرا ايضا : -
ويمر كوكب الزهرة في نفس اليوم على مسافة 3.20 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة العاشرة مساء ، ويمر كويكب "بالاس" على مسافة 12.58 درجة عن مركز كوكب عطارد ، في تمام الساعة الثالثة .

ويشهد هذا اليوم مرور كوكب زحل على مسافة 3.41 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة الواحدة .
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