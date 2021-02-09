القومي للبحوث الفلكية: القمر يقارن مع هذا الكوكب غدًا

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية حدوث ظاهرة جديدة تشهدها في سماء القاهرة يوم غد الأربعاء .





و أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق ، أن هذه الظاهرة ستكون عبارة عن اقتران القمر بكوكب زحل .





وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن في هذا الموعد يقترن هلال القمر الضعيف مع كوكب زحل ، ونشهد ذلك في تمام الساعة السادسة صباحا قبل شروق الشمس بفترة قصيرة ، وتصعب رؤيتهما بالعين المجردة .

اقرا ايضا : -

ويمر كوكب الزهرة في نفس اليوم على مسافة 3.20 درجة شمالا من مركز القمر في تمام الساعة العاشرة مساء ، ويمر كويكب "بالاس" على مسافة 12.58 درجة عن مركز كوكب عطارد ، في تمام الساعة الثالثة .



