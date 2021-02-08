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رياضة

طبيب الأهلي يكشف حجم إصابة علي معلول وموقفه من مباراة بالميراس

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:07 م
علي معلول
علي معلول
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الإصابة التي تعرض لها علي معلول لاعب الفريق في مواجهة بايرن ميونخ الألماني، هي ثقل في العضلة الخلفية.

وأشار أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن الجهازين الطبي والفني بالفريق فضلا استبدال اللاعب خلال الشوط الأول من اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

وقال طبيب الأهلي: "معلول يعاني من ثقل في العضلة الخلفية، فضلنا استبداله في الشوط الأول بمجرد شكواه من الإصابة خوفًا من تفاقمها ، نجهز معلول منذ نهاية اللقاء مباشرةً من أجل اللحاق بمواجهة بالميراس التي ستحدد الفريق الحاصل على برونزية كأس العالم للأندية".

الجدير بالذكر أن معلول خرج من ملعب مباراة الأهلي وبايرن في نصف نهائي كأس العالم للأندية مصابًا، بينما سيلتقي الفريق مع بالميراس البرازيلي يوم الخميس القادم لتحديد الفائز بالمركز الثالث.
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