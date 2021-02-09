أول تعليق من معز مسعود بعد عقد قرانه على حلا شيحة.. شاهد

الداعية والمنتج معز مسعود، صورة له مع





وعلق معز مسعود على الصورة قائلا " استمرى مبتسمة ومشرقة يا حبيبتي".





وتزوجت الفنانة حلا شيحة مرتين قبل زواجها الثالث من معز مسعود، فسبق أن تزوجت من الفنان هانى عادل فى بداية حياتها الفنية عام 2006، وجمعت بينهما قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفنى وتم عقد قرانهما بالفعل وقاما بتحديد موعد حفل الزفاف، ولكن قبل أيام قليلة من إقامة الحفل تفاجأ الجميع بإعلان طلاقهما دون ذكر أي أسباب.

وتزوجت حلا للمرة الثانية من الكندى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عاما وأنجبا أبناءهما الـ 4





معز مسعود، هو داعية إسلامي مصري ومقدم برامج إذاعية وتليفزيونية عن الدين الإسلامى من خلال منظوره الشرعي والسلوكي، وعمره 42 سنة، من مواليد 1978 فى شهر فبراير يوم 27، والتحق بجامعة كامبريدج بالقاهرة من عام 1997 لـ 2000.







نشرالفنانة حلا شيحة، من عقد قرانه عليها، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.