مفاجأة.. جماعات متطرفة تجند أفرادا في الجيش الأمريكي

كشف مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن تجنيد الجماعات المتطرفة، وخاصة اليمين المتطرف، في الولايات المتحدة لعدد كبير من أفراد الخدمة العسكرية خلال الفترة الماضية.





وقال جو كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" إن الجماعات المتطرفة تقوم بتجنيد الأشخاص الذي اقتربوا من أن يصبحوا قدامى حرب.





وأضاف أن المحاربين القدامى هم هدف رئيسي للجماعات المتطرفة بسبب خبرتهم في الأسلحة والقدرة على التنظيم ومهارات القيادة.





ومن جانبه دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قادة الجيش إلى عقد لقاءات مع أفراد وحداتهم للوقوف على أسباب الانضمام إلى مثل هذه الجماعات.





ظهرت هذه الأزمة على السطح عقب اقتحام مبنى الكونجرس الامريكي، الشهر الماضي على يد عدد من الجماعات المتطرفة، الداعمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.





وتبين أن من كل أشخاص متهمين باقتحام مبنى الكونجرس كانوا إما لا يزالوا في الخدمة داخل الجيش الأمريكي، أو قدامى حرب.



