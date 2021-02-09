ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مفاجأة.. جماعات متطرفة تجند أفرادا في الجيش الأمريكي

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 06:33 ص
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
Advertisements
شريف سيد
كشف مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن تجنيد الجماعات المتطرفة، وخاصة اليمين المتطرف، في الولايات المتحدة لعدد كبير من أفراد الخدمة العسكرية خلال الفترة الماضية. 

وقال جو كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "ذا هيل" إن الجماعات المتطرفة تقوم بتجنيد الأشخاص الذي اقتربوا من أن يصبحوا قدامى حرب. 

وأضاف أن المحاربين القدامى هم هدف رئيسي للجماعات المتطرفة بسبب خبرتهم في الأسلحة والقدرة على التنظيم ومهارات القيادة. 

ومن جانبه دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قادة الجيش إلى عقد لقاءات مع أفراد وحداتهم للوقوف على أسباب الانضمام إلى مثل هذه الجماعات. 

ظهرت هذه الأزمة على السطح عقب اقتحام مبنى الكونجرس الامريكي، الشهر الماضي على يد عدد من الجماعات المتطرفة، الداعمة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. 

وتبين أن  من كل  أشخاص متهمين باقتحام مبنى الكونجرس كانوا إما لا يزالوا في الخدمة داخل الجيش الأمريكي، أو قدامى حرب. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زار مصر واشتهر بالعراق.. أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

بايدن يعين لويد أوستن وزيرا للدفاع كأول أمريكي من أصل أفريقي يتولى المنصب

لويد أوستن مرشح بايدن لوزارة الدفاع.. 10 معلومات عن مهندس الهجوم على داعش في العراق وسوريا

رسميا.. بايدن يعلن ترشيح أوستن لتولي وزارة الدفاع الأمريكية

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

الديمقراطيون يدفعون مشاريع قوانين لتطهير الجيش الأمريكي من العنصريين والمتطرفين

ترشيحاتنا

نشأت الديهي يرد على متحدث الخارجية الأمريكية: مفيش على رأسنا بطحة.. فيديو

تقرير أممي يكشف كارثة خطيرة في كوريا الشمالية

رسالة مؤثرة من هنا شيحة لشقيقتها بعد زواجها من معز مسعود.. شاهد

أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. شاهد

رغم الهزيمة من البايرن.. جماهير الأهلي تشكر اللاعبين.. شاهد

ضياء السيد: مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي صعبة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021

شاهد .. كيا CV كروس أوفر الكهربائية أثناء اختبارها

اكتشاف سر الحركة الجانبية للثعابين وتسخيرها في خدمة تطور الروبوتات مستقبلا | صور